JP Morgan Chase & Co.

Hermès (Hermes International) Neutral

20:26 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hermes auf "Neutral" mit einem Kursziel von 2700 Euro belassen. Vor den am 17. April erwarteten Zwischenbericht für das erste Quartal habe sie ihre Schätzungen für die einzelnen Segmente des Luxusgüterherstellers leicht angepasst, schrieb Analystin Chiara Battistini in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Auf Konzernebene habe sie zugleich ihre Prognosen für das erste Quartal und das Gesamtjahr weitgehend unverändert beibehalten./ck/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2025 / 12:08 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2025 / 17:30 / GMT

