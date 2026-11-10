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AI Analyse

Jefferies & Company Inc.

HUGO BOSS Hold

08:01 Uhr
HUGO BOSS Hold
Aktie in diesem Artikel
HUGO BOSS AG
37,91 EUR 0,50 EUR 1,34%
Charts| News| Analysen
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hugo Boss auf "Hold" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Im dritten Quartal seien die Margen erneut gestiegen, schrieb Frederick Wild in einer Studie am Donnerstag. Das sei aber überschattet worden von einer schwachen Nachfrage und gekürzten Prognosen der Modekette für den Umsatz und das operative Ergebnis (Ebitda) in diesem Jahr./rob/bek/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 15:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 15:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pere Rubi / Shutterstock.com

Zusammenfassung: HUGO BOSS Hold

Unternehmen:
HUGO BOSS AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
37,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
38,28 €		 Abst. Kursziel*:
-3,34%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
37,91 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-2,40%
Analyst Name:
Frederick Wild 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
39,07 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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08:01 HUGO BOSS Hold Jefferies & Company Inc.
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