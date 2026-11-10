HUGO BOSS Aktie
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Marktkap. 2,63 Mrd. EURKGV 10,00 Div. Rendite 0,11%
WKN A1PHFF
ISIN DE000A1PHFF7
Symbol HUGPF
AI Analyse
HUGO BOSS Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hugo Boss auf "Hold" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Im dritten Quartal seien die Margen erneut gestiegen, schrieb Frederick Wild in einer Studie am Donnerstag. Das sei aber überschattet worden von einer schwachen Nachfrage und gekürzten Prognosen der Modekette für den Umsatz und das operative Ergebnis (Ebitda) in diesem Jahr./rob/bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 15:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 15:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Pere Rubi / Shutterstock.com
Zusammenfassung: HUGO BOSS Hold
|Unternehmen:
HUGO BOSS AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
37,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
38,28 €
|Abst. Kursziel*:
-3,34%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
37,91 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-2,40%
|
Analyst Name:
Frederick Wild
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
39,07 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu HUGO BOSS AG
|08:01
|HUGO BOSS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.26
|HUGO BOSS Sell
|Deutsche Bank AG
|09.11.26
|HUGO BOSS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.11.26
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|03.11.26
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|HUGO BOSS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.26
|HUGO BOSS Sell
|Deutsche Bank AG
|09.11.26
|HUGO BOSS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.11.26
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|03.11.26
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.08.26
|HUGO BOSS Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.12.25
|HUGO BOSS Outperform
|RBC Capital Markets
|05.12.25
|HUGO BOSS Kaufen
|DZ BANK
|04.12.25
|HUGO BOSS Buy
|Warburg Research
|03.12.25
|HUGO BOSS Buy
|Warburg Research
|10.11.26
|HUGO BOSS Sell
|Deutsche Bank AG
|13.04.23
|HUGO BOSS Sell
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|10.03.23
|HUGO BOSS Sell
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|18.01.23
|HUGO BOSS Sell
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|28.09.22
|HUGO BOSS Reduce
|Baader Bank
|08:01
|HUGO BOSS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.11.26
|HUGO BOSS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.11.26
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|03.11.26
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.