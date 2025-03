Jefferies & Company Inc.

Iberdrola SA Buy

12:21 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Iberdrola nach der jüngsten hauseigenen Konferenz Energie, Versorgungsunternehmen und sauberer Energie in New York auf "Buy" mit einem Kursziel von 15 Euro belassen. Allgemein sei es um Risiken für erneuerbare Energien in den USA, Transparenz in der Regulierung von Netzen/Wasser und der Zufriedenheit mit den Gewinnaussichten gegangen, schrieb Analyst Ahmed Farman in einer am Dienstag vorliegenden Studie zu europäischen Versorgern. Das Management von Iberdrola habe seine Zuversicht in den Ergebnisausblick 2025 bekräftigt, der durch klare Wachstumstreiber gestützt werde./ck/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2025 / 06:00 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2025 / 06:00 / ET

