JP Morgan Chase & Co.

Iberdrola SA Neutral

11:31 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Iberdrola mit einem Kursziel von 14,10 Euro auf "Neutral" belassen. Die Ergebnisse des ersten Quartals dürften die Wachstumserwartungen am Markt in den hohen einstelligen Prozentbereich treiben, schrieb Analyst Javier Garrido in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf den Bericht Ende April./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2025 / 11:32 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2025 / 11:32 / BST

