NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für International Airlines Group (IAG) vor Quartalszahlen aus der Branche auf "Overweight" belassen. Das Bild dürften sich kaum geändert haben hinsichtlich der Vorquartale im vergangenen Jahr, schrieb Analyst Harry Gowers in einem am Donnerstag vorliegenden Branchenausblick. Die britisch-spanische IAG werde voraussichtlich wieder besser abschneiden als die anderen großen europäischen Fluggesellschaften. Dank eines starken US-Geschäfts sei bei IAG mit guten Preisen zu rechnen./bek/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2025 / 21:02 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2025 / 00:15 / GMT

