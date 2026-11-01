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AI Analyse

JP Morgan Chase & Co.

IONOS Overweight

13:11 Uhr
IONOS Overweight
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ionos mit einem Kursziel von 37 Euro auf "Overweight"belassen. Der Quartalsumsatz des Webhosters habe leicht über den Erwartungen gelegen, schrieb Toby Ogg am Donnerstag nach dem Zwischenbericht. Das operative Ergebnis habe auch von höheren Margen profitiert./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 07:46 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 07:49 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

Zusammenfassung: IONOS Overweight

Unternehmen:
IONOS		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
37,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
35,72 €		 Abst. Kursziel*:
3,58%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
35,54 €		 Abst. Kursziel aktuell:
4,11%
Analyst Name:
Toby Ogg 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
36,85 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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