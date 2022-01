Die Lloyd Fonds AG habe laut SMC-Research ihr Ergebnis in 2021 stark verbessert, die Aussichten für 2022 werden angesichts der vor dem Abschluss stehenden Übernahme der BV Holding als sehr positiv eingeschätzt. SMC-Analyst Holger Steffen sieht ein Aufwärtspotenzial von 30 Prozent für die Aktie und bekräftigt seine Kaufempfehlung.

Nach Darstellung von SMC-Research habe Lloyd Fonds das Konzernergebnis im letzten Jahr nach vorläufigen Berechnungen stark verbessert, von -0,7 auf 4,0 Mio. Euro, und mit 20 Mio. Euro einen sehr hohen operativen Cashflow erwirtschaftet.

Die positive Entwicklung sollte sich im laufenden Jahr nach Einschätzung der Analysten fortsetzen, wobei die Übernahme der BV Holding mit Assets under Management von 2,5 Mrd. Euro dabei einen wesentlichen Treiber darstelle. Kürzlich sei die Übernahmeschwelle von 90 Prozent der ausstehenden Aktien überschritten worden, so dass die Transaktion nun vollzogen werden könne. Die Assets under Management von Lloyd Fonds werden sich laut den Analysten hierdurch auf nahezu 5 Mrd. Euro mehr als verdoppeln, was eine gute Basis für eine Fortsetzung des Umsatz- und Gewinnwachstums darstelle. Die Analysten sehen den fairen Wert nach einer Modellaktualisierung nun bei 18,00 Euro je Aktie (zuvor: 17,50 Euro) und bekräftigen angesichts eines Aufwärtspotenzials von mehr als 30 Prozent ihr Votum „Buy“.

