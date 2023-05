SMC Research

LAIQON Kaufen

10:49 Teilen

LAIQON hat nach Darstellung von SMC-Research mehrere neue Wachstumsinitiativen gestartet und treibt insbesondere die Zusammenarbeit mit dem genossenschaftlichen Sektor voran. SMC-Analyst Holger Steffen hat seine Wachstumserwartungen und das Kursziel angehoben.

LAIQON habe laut SMC-Research im laufenden Jahr mehrere aussichtsreiche Wachstumsinitiativen auf den Weg gebracht, mit denen insbesondere die Zusammenarbeit mit genossenschaftlichen Instituten vorangetrieben werde. So sei u.a. gemeinsam mit der Volksbank Rosenheim ein Joint-Venture für die klassische Vermögensverwaltung gegründet worden und mit Union Investment laufen Kooperationsgespräche für eine gemeinsame Produktentwicklung. Auch die kürzlich gemeldete 30-prozentige Beteiligung an der QC Partners GmbH, mit der der Zugang zu institutionellen Kunden noch einmal erheblich verbessert werde, passe in dieses Bild, da hier u.a. gemeinsam mit der Volksbank Mittelhessen investiert werde, die 20 Prozent erworben habe.

Die finanzielle Basis für die Wachstumsinitiativen werde aktuell mit einer großen Emission von Wandelanleihen im Volumen von 20 Mio. Euro geschaffen. Mit dieser werde das Unternehmen die Finanzierung der Wachstumsstrategie im Fall einer Vollplatzierung abschließen. Aus den zufließenden Mitteln sollen neben den Investitionen in den Geschäftsausbau auch ein Bankdarlehen vollständig getilgt und in 2023 fällige Kaufpreistranchen aus Übernahmen der letzten Jahre bezahlt werden, so die Analysten. Darüber hinaus wäre noch ein Betrag in mittlerer einstelliger Millionenhöhe für weitere Initiativen verfügbar.

Die Analysten haben die Emission in Form einer Ausweitung der unterstellten Aktienbasis berücksichtigt. Zugleich sehen sie deutliche positive Effekte auf das Wachstum der nächsten Jahre. Daher haben sie das unterstellte Ausbautempo bei den Assets under Management angehoben, was sich positiv auf die Erlöse und die Erträge in ihrem Modell auswirke.

In Summe der Effekte sei das Kursziel von 13,00 auf 13,70 Euro gestiegen. Die Analysten sehen damit ein erhebliches Aufwärtspotenzial für die Aktie und bestätigen ihr Urteil „Buy“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 08.05.2023 um 10:45 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 08.05.2023 um 9:30 Uhr fertiggestellt und am 08.05.2023 um 10:30 Uhr veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2023/05/2023-05-08-SMC-Update-LAIQON_frei.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

Bildquellen: Vadim Balantsev / Shutterstock.com