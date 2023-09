SMC Research

LAIQON hat nach Darstellung von SMC-Research ein MoU für eine Kooperation mit Union Investment abgeschlossen. SMC-Analyst Holger Steffen stuft die Zusammenarbeit als zentralen Baustein der Wachstumsstrategie von LAIQON ein und sieht die Wachstumsziele damit untermauert, die aus seiner Sicht für ein hohes Kurspotenzial sorgen.

LAIQON habe viel Arbeit investiert in ein digitales, KI-gestütztes Anlagesystem. Diese Vorleistungen ebnen nach Einschätzung von SMC-Research nun den Weg für Kooperationen mit großen Partnern wie Union Investment, die die innovative Lösung für ihr Produktportfolio nutzen. Das kürzlich abgeschlossene Memorandum of Understandig sei ein zentraler Baustein der Expansionsstrategie GROWTH 25, trotzdem aber nur eine von zahlreichen Wachstumsinitiativen, insbesondere mit Akteuren aus dem genossenschaftlichen Sektor.

Das Ziel des Managements, die Assets under Management bis 2025 von zuletzt 6,0 Mrd. Euro auf 8 bis 10 Mrd. Euro organisch auszuweiten, werde damit untermauert. Auf dieser Grundlage wolle LAIQON schon in zwei Jahren hochprofitabel wirtschaften und, gemessen an den Nettoerlösen nach Abzug von Provisionen, eine EBITDA-Marge von 45 Prozent erreichen.

Die Analysten trauen dem Unternehmen diese Ausweitung der AuM ebenso zu wie die kräftige Profitabilitätsverbesserung. Da sie den Ausbau der Zusammenarbeit mit dem genossenschaftlichen Sektor und die positiven Effekte auf die Asset-Basis in ihrem Modell bereits ebenso unterstellt hatten wie höhere Aufwendungen für die Umsetzung der Wachstumsinitiativen in 2024, haben sie aktuell keinen Anpassungsbedarf an ihren Schätzungen. Die Analysten sehen den fairen Wert von LAIQON mit 12,60 Euro weiterhin deutlich über dem aktuellen Kursniveau und gehen davon aus, dass sich die Notierung in diese Richtung bewege, wenn sich konkrete Erfolge der Wachstumsinitiativen in der Entwicklung der AuM zeigen. Ihr Urteil laute weiterhin „Buy“.

