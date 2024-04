Warburg Research

LAIQON Kaufen

13:44 Uhr

Nach Darstellung des Analysten Marius Fuhrberg von Warburg Research hat die LAIQON AG im Geschäftsjahr 2023 (per 31.12.) die vorläufigen Zahlen bestätigt, ist aber unter den Erwartungen von Warburg geblieben. Gleichwohl zeige die Kennzahl der Assets under Management (AuM) ein kontinuierliches Wachstum. Als vielversprechend werte der Analyst zudem die Kooperation mit Union Investment. In der Folge senkt der Analyst sein Kursziel auf 10,00 Euro (zuvor: 13,00 Euro), erneuert aber das Rating „Buy“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 18.04.2024, 13:35 Uhr)



Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/



Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958



Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von Warburg Research GmbH am 18.04.2024 um 08:15 Uhr fertiggestellt und erstmals veröffentlicht.

Unter der Adresse: www.mmwarburg.de/disclaimer/disclaimer_en/DE000A12UP29.htm kann die Offenlegung der Interessenkonflikte zu der Finanzanalyse eingesehen werden, die dieser Zusammenfassung zugrunde liegt.

Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images