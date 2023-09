Warburg Research

Nach Darstellung des Analysten Marius Fuhrberg von Warburg Research hat die LAIQON AG (vormals: Lloyd Fonds AG) im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2023 (per 31.12.) das EBITDA auf -1,9 Mio. Euro (HJ 2022: -6,7 Mio. Euro) deutlich verbessert, aber noch immer einen negativen Wert ausgewiesen. Aufgrund niedrigerer verbleibender Kaufpreisverbindlichkeiten aus Akquisitionen rechne Warburg beim Cashflow in Zukunft aber mit einer Entlastung. In der Folge reduziert der Analyst sein Kursziel auf 10,50 Euro (zuvor: 11,00 Euro), erneuert aber das Rating „Buy“.



Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von Warburg Research GmbH am 05.09.2023 um 08:15 Uhr fertiggestellt und erstmals veröffentlicht.

