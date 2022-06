Nach Darstellung von SMC-Research setze die Lloyd Fonds AG ihre Expansionsstrategie weiterhin Schritt für Schritt um. Der nächste Meilenstein werde im dritten Quartal die Anteilserhöhung am Fintech growney sein. SMC-Analyst Holger Steffen geht davon aus, dass das mittelfristige AuM-Ziel schon 2023 erreicht wird, und erhöht das Kursziel.

Auch wenn sich die Kapitalmarktbedingungen temporär oder möglicherweise auch für längere Zeit eingetrübt haben, setze Lloyd Fonds laut SMC-Research die ehrgeizige Expansionsstrategie Schritt für Schritt um. Nach der großen Übernahme von BV Vermögen, die im März habe abgeschlossen werden können, werde die für das dritte Quartal geplante Aufstockung des Anteils am Fintech growney von 17,8 Prozent auf 86,5 Prozent ein weiterer Meilenstein sein. Die Assets under Management von Lloyd Fonds sollen infolgedessen im laufenden Jahr nach der aktualisierten Planung von 2,2 Mrd. Euro auf 5,5 bis 6,0 Mrd. Euro ansteigen, wobei das Management im Moment eher einen Wert am oberen Ende erwarte. Auch danach solle die Dynamik hoch bleiben, weshalb mit dem anstehenden Strategieupdate auf der Hauptversammlung im Juli das mittelfristige AuM-Ziel, das sich bislang auf 7 Mrd. Euro für Ende 2024 belaufen habe, angehoben werden könnte, so die Analysten.

Die Analysten sind bisher davon ausgegangen, dass Lloyd Fonds das Ziel (im Fall einer unterstellten Übernahme eines weiteren Vermögensverwalters) schon 2023 erreichen könne, und bleiben dabei. Das rasante Wachstum gehe einher mit einem Kursziel von 17,00 Euro, das sich durch die Modellaktualisierung leicht erhöht habe.

Nach der kräftigen marktbedingten Korrektur weise die Aktie somit ein sehr hohes Aufwärtspotenzial auf. Die Analysten bestätigen vor diesem Hintergrund ihr Urteil „Buy“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 30.05.2022 um 9:36 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 30.05.2022 um 7:05 Uhr fertiggestellt und am 30.05.2022 um 8:30 Uhr von sc-consult GmbH (SMC-Research) erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2022/05/2022-05-30-SMC-Comment-Lloyd-Fonds_frei.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.