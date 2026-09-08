Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie
Marktkap. 46,05 Mrd. EURKGV 11,25 Div. Rendite 5,83%
WKN 710000
ISIN DE0007100000
Symbol MBGAF
AI Analyse
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Mercedes-Benz nach einem Gespräch mit dem Finanzchef auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. Harald Wilhelm habe unter anderem eine klare und fundierte Analyse des chinesischen Marktes abgegeben, schrieb Stephen Reitman in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Neue Marktteilnehmer agierten im Einstiegssegment mit aggressiven Preisen und wagten sich auch in das Premium-Kernsegment von Mercedes vor. Das Oberklasse-Segment bleibe für chinesische Autobauer aber noch weitgehend Neuland./rob/tih/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2026 / 13:39 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2026 / 13:39 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: wegosi / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform
|Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
56,00 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
46,58 €
|Abst. Kursziel*:
20,21%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
46,72 €
|Abst. Kursziel aktuell:
19,86%
|
Analyst Name:
Stephen Reitman
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
59,22 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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