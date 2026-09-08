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Bernstein Research

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform

19:01 Uhr
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform
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Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Mercedes-Benz nach einem Gespräch mit dem Finanzchef auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. Harald Wilhelm habe unter anderem eine klare und fundierte Analyse des chinesischen Marktes abgegeben, schrieb Stephen Reitman in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Neue Marktteilnehmer agierten im Einstiegssegment mit aggressiven Preisen und wagten sich auch in das Premium-Kernsegment von Mercedes vor. Das Oberklasse-Segment bleibe für chinesische Autobauer aber noch weitgehend Neuland./rob/tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2026 / 13:39 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2026 / 13:39 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: wegosi / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform

Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
56,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
46,58 €		 Abst. Kursziel*:
20,21%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
46,72 €		 Abst. Kursziel aktuell:
19,86%
Analyst Name:
Stephen Reitman 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
59,22 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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