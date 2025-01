Goldman Sachs Group Inc.

Merck Buy

13:46 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Goldman Sachs hat das Kursziel für Merck KGaA von 196 auf 185 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktienstory des Pharma- und Spezialchemiekonzerns werde sich 2025 auf vier Hauptthemen konzentrieren, schrieb Analyst James Quigley in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Erstens auf den Weg zu normalisierten Wachstumsniveaus für die Sparte Process Solutions, was die mittelfristige Prognose für den Geschäftsbereich Life Science unterstütze. Zweitens auf den Zeitpunkt einer breiteren Marktwende im Geschäftsbereich Semiconductor Solutions, der ihm zufolge ein Schlüssel zur Steigerung der Margen ist. Drittens auf das Potenzial im Bereich Business Development & Licensing in der Healthcare-Sparte für den Wiederaufbau der Pipeline und viertens auf den Appetit für Übernahmen und Fusionen, wobei der Schwerpunkt wohl weiterhin auf dem Life-Sciences-Bereich liegen dürfte./ck/mis

