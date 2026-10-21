Meta Platforms (ex Facebook) Aktie
Marktkap. 1,57 Bio. EURKGV 28,10 Div. Rendite 0,32%
WKN A1JWVX
ISIN US30303M1027
Symbol META
AI Analyse
Meta Platforms (ex Facebook) Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Meta nach Quartalszahlen von 920 auf 940 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Social-Media-Konzern und Hyperscaler habe ordentlich abgeschnitten, schrieb Doug Anmuth am Donnerstag. Zudem liege auch der Umsatzausblick auf das Schlussquartal dank des starken Werbegeschäfts über seiner im Marktvergleich schon optimistischen Prognose. Der Experte betonte, es sei das erste Quartal, in dem sich die Investitionen in die KI-Infrastruktur und Metas Vision einer persönlichen Superintelligenz auch im KI-Produktebereich auszahlten. Er verwies auf die verschiedenen Versionen des neuen KI-Agenten Muse, der gut aufgenommen worden sei. Anmuth hob seine Schätzungen für Meta moderat an./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 00:18 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 00:18 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Valeriya Zankovych / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Meta Platforms (ex Facebook) Overweight
|Unternehmen:
Meta Platforms (ex Facebook)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
$ 940,00
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
$ 697,52
|Abst. Kursziel*:
34,76%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
$ 713,00
|Abst. Kursziel aktuell:
31,84%
|
Analyst Name:
Doug Anmuth
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 809,17
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|Meta Platforms (ex Facebook) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:11
|Meta Platforms (ex Facebook) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|Meta Platforms (ex Facebook) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|Meta Platforms (ex Facebook) Kaufen
|DZ BANK
|15.10.26
|Meta Platforms (ex Facebook) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.26
|Meta Platforms (ex Facebook) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:11
|Meta Platforms (ex Facebook) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|Meta Platforms (ex Facebook) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|Meta Platforms (ex Facebook) Kaufen
|DZ BANK
|15.10.26
|Meta Platforms (ex Facebook) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.26
|Meta Platforms (ex Facebook) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.05.22
|Meta Platforms (ex Facebook) Hold
|HSBC
|05.12.19
|Meta Platforms (ex Facebook) Reduce
|HSBC
|31.01.19
|Meta Platforms (ex Facebook) Sell
|Pivotal Research Group
|31.10.18
|Meta Platforms (ex Facebook) Sell
|Pivotal Research Group
|12.10.18
|Meta Platforms (ex Facebook) Sell
|Pivotal Research Group
|30.07.26
|Meta Platforms (ex Facebook) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.07.26
|Meta Platforms (ex Facebook) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.26
|Meta Platforms (ex Facebook) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.02.23
|Meta Platforms (ex Facebook) Halten
|DZ BANK
|27.10.22
|Meta Platforms (ex Facebook) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.