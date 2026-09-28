Nestlé Aktie
Marktkap. 206,19 Mrd. EURKGV 22,43 Div. Rendite 3,94%
WKN A0Q4DC
ISIN CH0038863350
Symbol NSRGF
AI Analyse
Nestlé Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Nestle von 80 auf 81 Franken angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Guillaume Delmas rechnet mit einem leichten Anstieg des Mengenwachstums (RIG) gegenüber dem Vorquartal, wie er am Montag in seinem Ausblick auf den Bericht zum dritten Quartal am 22. Oktober schrieb. Der warme Sommer in Europa dürfte dabei geholfen haben./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 14:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Taina Sohlman / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Nestlé Neutral
|Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
81,00 CHF
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
76,96 CHF
|Abst. Kursziel*:
5,25%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
76,91 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
5,32%
|
Analyst Name:
Guillaume Delmas
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
87,44 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Nestlé SA (Nestle)
|12:01
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|11:36
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|08:01
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|Nestlé Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.09.26
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|12:01
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|11:36
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|08:01
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|Nestlé Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.09.26
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|Nestlé Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.26
|Nestlé Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Nestlé Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.26
|Nestlé Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.26
|Nestlé Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.06.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|19.06.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.05.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|24.04.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12:01
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|11:36
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|08:01
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.09.26
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|18.09.26
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.