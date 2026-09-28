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Nestlé Aktie

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AI Analyse

UBS AG

Nestlé Neutral

12:01 Uhr
Nestlé Neutral
Aktie in diesem Artikel
Nestlé SA (Nestle)
81,31 EUR -0,20 EUR -0,25%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Nestle von 80 auf 81 Franken angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Guillaume Delmas rechnet mit einem leichten Anstieg des Mengenwachstums (RIG) gegenüber dem Vorquartal, wie er am Montag in seinem Ausblick auf den Bericht zum dritten Quartal am 22. Oktober schrieb. Der warme Sommer in Europa dürfte dabei geholfen haben./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 14:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Taina Sohlman / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Nestlé Neutral

Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
81,00 CHF
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
76,96 CHF		 Abst. Kursziel*:
5,25%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
76,91 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
5,32%
Analyst Name:
Guillaume Delmas 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
87,44 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

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