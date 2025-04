JP Morgan Chase & Co.

Nokia Overweight

11:31 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nokia mit einem Kursziel von 6,05 Euro auf "Overweight" belassen. Der Markt warte gespannt auf die ersten Signale vom neuen Konzernchef Justin Hotard, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht am Donnerstag. Er sieht den Umsatz bei 4,3 Milliarden Euro leicht unter dem Konsens. Seine operative Ergebnisschätzung liegt mit 320 Millionen Euro aber klar darüber. Er setzt hier auf starke Kostenoptimierung./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2025 / 10:28 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2025 / 10:28 / BST

