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AI Analyse

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Ottobock Hold

19:51 Uhr
Ottobock Hold
Aktie in diesem Artikel
Ottobock
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Ottobock nach Quartalszahlen des Prothesenherstellers auf "Hold" mit einem Kursziel von 66 Euro belassen. Der Umsatz im Kerngeschäft habe die Konsensschätzung übertroffen, während das entsprechende operative Ergebnis (Ebitda) knapp darüber liege, schrieb Beatrice Fairbairn in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Die Jahresprognose habe Ottobock bestätigt, aber von einem herausfordernden Umfeld durch veränderte Erstattungsbedingungen gesprochen./gl/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 16:26 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Wirestock Creators / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Ottobock Hold

Unternehmen:
Ottobock		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
66,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
38,85 €		 Abst. Kursziel*:
69,88%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
40,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
63,37%
Analyst Name:
Beatrice Fairbairn 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
77,40 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Ottobock

11:06 Ottobock Buy Jefferies & Company Inc.
21.10.26 Ottobock Buy Goldman Sachs Group Inc.
20.10.26 Ottobock Buy Deutsche Bank AG
15.09.26 Ottobock Buy Jefferies & Company Inc.
11.09.26 Ottobock Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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