Ottobock Aktie
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Marktkap. 2,97 Mrd. EURKGV 45,43 Div. Rendite 1,49%
WKN BCK222
ISIN DE000BCK2223
Symbol OBCKF
AI Analyse
Ottobock Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Ottobock nach Quartalszahlen des Prothesenherstellers auf "Hold" mit einem Kursziel von 66 Euro belassen. Der Umsatz im Kerngeschäft habe die Konsensschätzung übertroffen, während das entsprechende operative Ergebnis (Ebitda) knapp darüber liege, schrieb Beatrice Fairbairn in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Die Jahresprognose habe Ottobock bestätigt, aber von einem herausfordernden Umfeld durch veränderte Erstattungsbedingungen gesprochen./gl/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 16:26 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Wirestock Creators / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Ottobock Hold
|Unternehmen:
Ottobock
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
66,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
38,85 €
|Abst. Kursziel*:
69,88%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
40,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
63,37%
|
Analyst Name:
Beatrice Fairbairn
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
77,40 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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