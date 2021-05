LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Pfizer nach Zahlen von 37 auf 40 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Der Pharmakonzern habe die Erwartungen an das erste Quartal übertroffen und den Ausblick deutlich erhöht, schrieb Analyst Carter Gould in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er hob seine Prognose für den Umsatz mit dem Covid-19-Impfstoff deutlich an./ajx/ag