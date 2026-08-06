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Symbol PFE

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Pfizer Hold

05.08.26
Pfizer Hold
Aktie in diesem Artikel
Pfizer Inc.
22,63 EUR -0,06 EUR -0,26%
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Pfizer nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 25 US-Dollar belassen. Mit disziplinierter Umsetzung von Managementzielen und gezielten Investitionen in die Pipeline soll der Umsatz 2028 bis 2033 laut dem Pharmakonzern im hohen einstelligen Bereich wachsen. Dabei solle die Dividende zumindest auf aktuellem Niveau gehalten werden, resümierte Analystin Kerry Holford in einer am Mittwoch vorliegenden Studie die Managementpläne. Sie und auch der Konsens erwarteten jedoch weitgehend stagnierende Umsätze in diesem Zeitraum. Starke Markteinführungen und höhere Erfolgswahrscheinlichkeiten für die Pipeline seien erforderlich, um den langfristigen Ausblick zu stützen./ck/rob/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 10:58 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Sean Nel / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Pfizer Hold

Unternehmen:
Pfizer Inc.		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
$ 25,00
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
$ 25,41		 Abst. Kursziel*:
-1,61%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
$ 26,15		 Abst. Kursziel aktuell:
-4,40%
Analyst Name:
Kerry Holford 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 27,33

*zum Zeitpunkt der Analyse

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05.08.26 Pfizer Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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04.08.26 Pfizer Neutral JP Morgan Chase & Co.
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