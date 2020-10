NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Pfizer nach neuen Studiendaten aus Deutschland zu einem Covid-19-Impfstoff auf "Outperform" mit einem Kursziel von 43 US-Dollar belassen. Diese zeigten höhere Antikörperzahlen als die entsprechenden Seren Genesener, schrieb Analyst Randall Stanicky in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Kennzahlen zur Sicherheit des entwickelten Impfstoffs deckten sich mit den Ergebnissen einer vergleichbaren Studie in den USA./bek/he