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Symbol PMMAF

JP Morgan Chase & Co.

PUMA SE Neutral

21:31 Uhr
PUMA SE Neutral
Aktie in diesem Artikel
PUMA SE
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Puma vor Zahlen zum dritten Quartal von 26 auf 24 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Bei dem Sportartikelhersteller dürfte der Nettoumsatz um sieben Prozent und damit etwas stärker als von ihr zunächst prognostiziert zurückgegangen sein, schrieb Wendy Liu in einem am Dienstag vorliegenden, aktualisierten Ausblick. Als Gründe nannte die Expertin ein zunehmend schwieriges Branchenumfeld und die fortgesetzte Bereinigung der Vertriebskanäle./rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2026 / 17:26 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2026 / 17:35 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tooykrub / Shutterstock.com

Zusammenfassung: PUMA Neutral

Unternehmen:
PUMA SE		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
24,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
22,61 €		 Abst. Kursziel*:
6,15%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
22,46 €		 Abst. Kursziel aktuell:
6,86%
Analyst Name:
Wendy Liu 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
28,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu PUMA SE

21:31 PUMA Neutral JP Morgan Chase & Co.
28.09.26 PUMA Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.09.26 PUMA Sector Perform RBC Capital Markets
11.09.26 PUMA Sector Perform RBC Capital Markets
03.09.26 PUMA Neutral UBS AG
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