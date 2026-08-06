PVA TePla Aktie
Marktkap. 714,78 Mio. EURKGV 61,67 Div. Rendite 0,00%
WKN 746100
ISIN DE0007461006
Symbol TPLKF
PVA TePla Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für PVA Tepla nach Geschäftszahlen von 48 auf 47 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Bei dem Technologieunternehmen liege das Problem nicht in der Nachfrage, sondern in der Umsetzung, schrieb Constantin Hesse am Donnerstag. Der gut gefüllte Auftragsbestand, der steigende Auftragseingang und die vollständig ausgelasteten Kapazitäten im Bereich Messtechnik sorgten zwar für zunehmende Planungssicherheit, doch mehr als 60 Prozent des operativen Gewinns für 2026 müssten noch im vierten Quartal erwirtschaftet werden./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 14:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 14:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: PVA TePla AG
Zusammenfassung: PVA TePla Buy
|Unternehmen:
PVA TePla AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
47,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
29,92 €
|Abst. Kursziel*:
57,09%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
30,76 €
|Abst. Kursziel aktuell:
52,80%
|
Analyst Name:
Constantin Hesse
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
43,14 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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