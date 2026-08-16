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AI Analyse

JP Morgan Chase & Co.

Rheinmetall Neutral

08:01 Uhr
Rheinmetall Neutral
Aktie in diesem Artikel
Rheinmetall AG
1.211,00 EUR 4,60 EUR 0,38%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Rheinmetall mit einem Kursziel von 1350 Euro auf "Neutral" belassen. Die Ergebnisse des zweiten Quartals seien zwar stark gewesen, schrieb David Perry am Montag. Auf mittlere Sicht gebe es jedoch zunehmend Unsicherheiten. So deuteten die geänderten Prognosen der Düsseldorfer für den Auftragsbestand zum Ende des Jahres 2026 sowie die Investitionsausgaben bis 2028 auf geringere Umsätze zwischen 2027 und 2030 hin als bisher erwartet - trotz des unveränderten Konzernziels für 2030. Perry wies darauf hin, dass seine unveränderten Ergebnisschätzungen bis 2030 um bis zu 17 Prozent unter dem Konsens lägen. Er bleibt bullisch für den europäischen Rüstungsbereich, bevorzugt aber Namen wie Leonardo, CSG, Renk, Babcock und Vincorion./rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2026 / 02:17 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.08.2026 / 02:56 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tobias Arhelger / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Rheinmetall Neutral

Unternehmen:
Rheinmetall AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
1.350,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
1.213,60 €		 Abst. Kursziel*:
11,24%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
1.211,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
11,48%
Analyst Name:
David H Perry 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
1.700,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Rheinmetall AG

08:01 Rheinmetall Neutral JP Morgan Chase & Co.
14.08.26 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
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10.08.26 Rheinmetall Buy Warburg Research
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EQS Group EQS-NVR: Rheinmetall AG: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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EQS Group EQS-NVR: Rheinmetall AG: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Financial Times Rheinmetall gambled on Germany’s doomed warship project — and lost
EQS Group EQS-DD: Rheinmetall AG: Georgi Vermögensverwaltungs GmbH, buy
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