ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für RTL vor dem am 12. November erwarteten Quartalszahlen von 34 auf 36 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Aktuelle Überprüfungen der Kanäle des Medienkonzerns ließen besser als bislang erwartete Zahlen im Werbebereich erwarten, schrieb Analyst Richard Eary in einer am Montag vorliegenden Studie. Er rechne nun mit weniger starken Rückgängen in diesem Bereich in Deutschland, Frankreich, den Niederlanden und Belgien. Mit Blick auf das vierte Quartal sei er aber nun wegen des Wiederaufflammens der Pandemie und zunehmender Mobilitätsbeschränkungen vorsichtiger./ck/la