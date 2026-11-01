Siemens Energy Aktie
Mit dem Broker, der Top-Insights, geprüfte Analysen
und Trading ab 0 € vereint (zzgl. Spreads).
Marktkap. 104,77 Mrd. EURKGV 61,05 Div. Rendite 0,70%
WKN ENER6Y
ISIN DE000ENER6Y0
Symbol SMEGF
AI Analyse
Siemens Energy Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siemens Energy nach Zahlen mit einem Kursziel von 210 Euro auf "Buy" belassen. Das vierte Geschäftsquartal bringe Vertrauen in die weitere Entwicklung des Energietechnik-Konzerns, schrieb Lucas Ferhani am Mittwoch. Die Prognose für das neue Geschäftsjahr liege im Hinblick auf die Segmente erst einmal im erwarteten Rahmen. Der Ausblick auf das Geschäftsjahr 2030 sei aber ein Meilenstein. Die Schätzungen könnten daraufhin im zweistelligen Prozentbereich steigen./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2026 / 02:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / 02:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Siemens Energy AG
Zusammenfassung: Siemens Energy Buy
|Unternehmen:
Siemens Energy AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
210,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
126,50 €
|Abst. Kursziel*:
66,01%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
128,42 €
|Abst. Kursziel aktuell:
63,53%
|
Analyst Name:
Lucas Ferhani
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
203,56 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Siemens Energy AG
|15:26
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|13:36
|Siemens Energy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:16
|Siemens Energy Outperform
|Bernstein Research
|11:01
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:51
|Siemens Energy Buy
|UBS AG
|15:26
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|13:36
|Siemens Energy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:16
|Siemens Energy Outperform
|Bernstein Research
|11:01
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:51
|Siemens Energy Buy
|UBS AG
|15:26
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|13:36
|Siemens Energy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:16
|Siemens Energy Outperform
|Bernstein Research
|11:01
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:51
|Siemens Energy Buy
|UBS AG
|07.07.26
|Siemens Energy Underweight
|Barclays Capital
|20.01.26
|Siemens Energy Sell
|UBS AG
|14.11.25
|Siemens Energy Sell
|UBS AG
|22.10.25
|Siemens Energy Verkaufen
|DZ BANK
|20.10.25
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|08.10.26
|Siemens Energy Halten
|DZ BANK
|13.05.26
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|24.04.26
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|19.03.26
|Siemens Energy Halten
|DZ BANK
|14.01.26
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital