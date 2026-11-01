Talanx Aktie
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Marktkap. 33,8 Mrd. EURKGV 11,85 Div. Rendite 3,16%
WKN TLX100
ISIN DE000TLX1005
Symbol TNXXF
AI Analyse
Talanx Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Talanx mit einem Kursziel von 140 Euro auf "Overweight" belassen. Der Versicherungskonzern habe die zum Halbjahr angehobene Gewinnprognose für 2026 nun nach oben quantifiziert und auch für 2027 eine neue Zahl genannt, schrieb Kamran Hossain am Donnerstag. Er sieht das positiv, auch wenn der Konsens bereits in diesen Bereichen liege./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 07:56 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 07:56 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Talanx
Zusammenfassung: Talanx Overweight
|Unternehmen:
Talanx AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
140,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
132,00 €
|Abst. Kursziel*:
6,06%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
132,10 €
|Abst. Kursziel aktuell:
5,98%
|
Analyst Name:
Kamran M Hossain
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
148,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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