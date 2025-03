UBS AG

Valeo SA Neutral

09:46 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Valeo von 8 auf 10 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst David Lesne passte seine Schätzungen für europäische Autozulieferer in seiner am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung der Berichtssaison an. Die Branche befinde sich auf Achterbahnfahrt, es könne noch schlimmer kommen vor einer möglichen Bodenbildung. Gerade das Zollthema könnte die Gewinnerwartungen am Markt nochmals massiv belasten. Conti ist Favorit von Lesne./ag/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2025 / 04:11 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2025 / 04:11 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Maxx-Studio / Shutterstock.com