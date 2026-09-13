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Volkswagen (VW) vz. Aktie

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80,62 EUR -0,52 EUR -0,64 %
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Marktkap. 40,6 Mrd. EUR

KGV 7,78 Div. Rendite 5,08%
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AI Analyse

Bernstein Research

Volkswagen (VW) vz Market-Perform

08:36 Uhr
Volkswagen (VW) vz Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
Volkswagen (VW) AG Vz.
80,62 EUR -0,52 EUR -0,64%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Volkswagen mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Market-Perform" belassen. Der Tenor sei nach der jüngsten Entscheidung zugunsten der Umbaupläne des Konzerns sehr positiv gewesen, schrieb Harry Martin am Montag nach dem Treffen mit dem Investor-Relations-Chef am vergangenen Donnerstag./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.09.2026 / 23:42 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.09.2026 / 04:01 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Steve Mann / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Volkswagen (VW) vz. Market-Perform

Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
100,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
81,00 €		 Abst. Kursziel*:
23,46%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
80,62 €		 Abst. Kursziel aktuell:
24,04%
Analyst Name:
Harry Martin 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
110,40 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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