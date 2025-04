Bernstein Research

Volvo AB (B) Underperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Volvo B von 270 auf 240 schwedischen Kronen gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Die Frage sei derzeit, wie sich die Preise in den USA entwickelten angesichts sinkender Volumina, schrieb Analyst Harry Martin in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zumal die Hersteller Importzölle an die Käufer weitergeben müssten. Zudem könnte sich die zollbedingte Auftragsschwäche in der Branche auf andere Märkte ausdehnen./bek/nas

