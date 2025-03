Baader Bank

WACKER CHEMIE Add

11:16 Uhr

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Wacker Chemie nach Zahlen auf "Add" mit einem Kursziel von 82 Euro belassen. Die Überraschungen an diesem Tag dürften nach den Vorabveröffentlichungen durch den Chemiekonzern weniger negativ ausgefallen sein als es die Konsensschätzungen nahelegten, schrieb Analyst Konstantin Wiechert in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Prognose für das erste Quartal liege allerdings deutlich unter dem Vorjahreswert, und das trotz des bisher im Quartal überraschend starken Geschäfts mit Silikonen. Allerdings sei das Geschäft mit Solarpolysilizium und der kleineren Geschäftsbereichs Biosolutions weiterhin schwach und hinzu komme ein negativerer Beitrag aus dem Segment Sonstiges./ck/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2025 / 09:14 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: WACKER Chemie