Baader Bank

WACKER CHEMIE Add

13:51 Uhr

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Wacker Chemie auf "Add" mit einem Kursziel von 82 Euro belassen. Analyst Konstantin Wiechert hob in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie Aktien aus dem europäischen Chemiesektor hervor, die aktuell aus Bewertungssicht einen Blick wert seien. So würden die Papiere von Wacker Chemie derzeit hinsichtlich des Kurs-Buchwert-Verhältnisses auf dem Niveau der Talsohle gehandelt. Zudem steche das Unternehmen mit seiner starken Bilanz positiv hervor./la/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2025 / 08:12 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: WACKER Chemie