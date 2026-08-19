Walmart Aktie
Marktkap. 784,44 Mrd. EURKGV 43,66 Div. Rendite 0,79%
WKN 860853
ISIN US9311421039
Symbol WMT
AI Analyse
Walmart Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Walmart nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 150 US-Dollar belassen. Das Ergebnis des zweiten Quartals sei solide, schrieb Corey Tarlowe in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Für das Gesamtjahr habe der Handelskonzern zwar die Ziele angehoben, für das dritte Jahresviertel seien die Prognosen des Unternehmens aber enttäuschend./tih/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2026 / 08:10 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2026 / 08:10 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: trekandshoot / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Walmart Buy
|Unternehmen:
Walmart
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
$ 150,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 114,30
|Abst. Kursziel*:
31,23%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 103,91
|Abst. Kursziel aktuell:
44,36%
|
Analyst Name:
Corey Tarlowe
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 141,83
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|Goldman Sachs Group Inc.
|22.05.26
|Walmart Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.05.26
|Walmart Overweight
|Barclays Capital
|21.05.26
|Walmart Kaufen
|DZ BANK
|22.05.26
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|UBS AG
|22.05.26
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|Goldman Sachs Group Inc.
|22.05.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|22.05.26
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|Barclays Capital
|21.05.26
|Walmart Kaufen
|DZ BANK
|08.05.19
|Walmart Underperform
|Wolfe Research
|08.11.18
|Walmart Sell
|Morningstar
|17.11.17
|Walmart Underperform
|RBC Capital Markets
|10.11.17
|Walmart Underperform
|RBC Capital Markets
|11.10.17
|Walmart Underperform
|RBC Capital Markets
|20.11.24
|Walmart Halten
|DZ BANK
|17.05.24
|Walmart Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.05.24
|Walmart Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.02.24
|Walmart Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.02.24
|Walmart Neutral
|JP Morgan Chase & Co.