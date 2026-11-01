Zurich Insurance Aktie
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Marktkap. 103,73 Mrd. EURKGV 15,20 Div. Rendite 4,99%
WKN 579919
ISIN CH0011075394
Symbol ZFSVF
AI Analyse
Zurich Insurance Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Zurich von 620 auf 625 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Philip Kett passte sein Bewertungsmodell am Mittwoch an jüngst positive Signale zu den Preisen und wegen der Integration des kürzlich übernommenen Spezialversicherers Beazley an./rob/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2026 / 08:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Zurich Gruppe Deutschland
Zusammenfassung: Zurich Insurance Hold
|Unternehmen:
Zurich Insurance AG (Zürich)
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
625,00 CHF
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
642,40 CHF
|Abst. Kursziel*:
-2,71%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Philip Kett
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
693,00 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Zurich Insurance AG (Zürich)
|08:01
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.11.26
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.11.26
|Zurich Insurance Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.11.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|08:01
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.11.26
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.11.26
|Zurich Insurance Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.11.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|18.11.26
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.11.26
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|RBC Capital Markets
|12.11.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|20.10.26
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.10.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|20.02.26
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|19.01.26
|Zurich Insurance Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.12.25
|Zurich Insurance Sell
|UBS AG
|08.12.25
|Zurich Insurance Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.25
|Zurich Insurance Verkaufen
|DZ BANK
|08:01
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.26
|Zurich Insurance Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.11.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.26
|Zurich Insurance Neutral
|UBS AG