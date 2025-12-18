DAX23.961 -0,5%Est505.682 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,12 -0,2%Nas22.693 -1,8%Bitcoin73.738 +0,6%Euro1,1744 ±0,0%Öl60,18 -0,8%Gold4.333 -0,2%
Heute im Fokus
DAX leichter erwartet -- Asiens Börsen überwiegend schwächer -- Rheinmetall konzentriert sich auf Rüstung -- Micron mit Umsatz- und Gewinnsprung
Top News
Micron Technology-Aktie hebt ab: Anleger feiern Umsatz- und Gewinnsprung Micron Technology-Aktie hebt ab: Anleger feiern Umsatz- und Gewinnsprung
10 vor 9

10 Fakten an der Börse: Was Sie heute wissen müssen - Birkenstock legt Bilanz vor

18.12.25 08:00 Uhr
Was heute an der Börse wichtig ist - Birkenstock legt an US-Börse Zahlen vor | finanzen.net

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
23.960,6 PKT -116,3 PKT -0,48%
Charts|News|Analysen
Hang Seng
25.468,8 PKT 233,4 PKT 0,92%
Charts|News|Analysen
Nikkei 225
49.001,5 PKT -510,8 PKT -1,03%
Charts|News|Analysen
Shanghai Composite
3.870,3 PKT 45,5 PKT 1,19%
Charts|News|Analysen

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX leichter erwartet

Der deutsche Aktienmarkt dürfte sich am Donnerstag in Rot präsentieren.

Eine Stunde vor Handelseröffnung verliert der DAX 0,2 Prozent auf 23.919 Punkte.

2. Börsen in Fernost überwiegend schwächer

Die wichtigsten Börsen in Fernost geben am Donnerstag mehrheitlich nach.

In Tokio verbucht der Nikkei 225 aktuell (07:30 Uhr) einen Verlust von 1,03 Prozent bei 49.001,50 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland klettert der Shanghai Composite dagegen um 0,27 Prozent auf 3.880,74 Zähler.

In Hongkong gibt der Hang Seng um 0,32 Prozent auf 25.387,88 Einheiten ab.

3. Rheinmetall konzentriert sich auf Rüstung - Autozulieferung wird verkauft

Wegen der Konzentration auf den Rüstungsbereich will der Rheinmetall-Konzern seine zivilen Geschäftsaktivitäten verkaufen. Zur Nachricht

4. Micron Technology: Anleger feiern Umsatz- und Gewinnsprung

Der Chip-Riese Micron Technology hat Anlegern Auskunft über seine Geschäftsentwicklung im zurückliegenden Jahresviertel gegeben. Zur Nachricht

5. Zahlenwerk von Birkenstock erwartet

Für das vierte Quartal des Fiskaljahres 2025 wird Birkenstock vor US-Markttstart die Bücher offenlegen. Was Analysten erwarten

6. Novartis und Roche verhandeln mit US-Regierung über Medikamentenpreise

Das Weiße Haus hat offenbar eine Vereinbarung zur Senkung von Medikamentenpreisen mit den Pharmakonzernen Novartis und Roche vorbereitet und will diese möglicherweise bereits am Freitag bekanntgeben. Zur Nachricht

7. RBI-Aktie: Österreichische Raiffeisen Bank International bekommt neuen Chef

Die Raiffeisen Bank International (RBI) bekommt einen neuen Chef. Zur Nachricht

8. Tesla-Aktie: So viele Aktien hat der CFO dieses Jahr abgestoßen

Tesla-Finanzchef Vaibhav Taneja hat 2025 einen großen Teil seiner Unternehmensanteile verkauft. Die Transaktionen erfolgten in einem für den Elektroautobauer herausfordernden Geschäftsjahr. Zur Nachricht

9. Ölpreise rückläufig

Die Ölpreise geben am Donnerstag nach.

10. Euro kaum bewegt

Der Euro hat sich am Donnerstag im frühen Handel kaum verändert.

