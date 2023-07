10 Fakten - Das Wichtigste zum Wochenstart an der Börse

10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX mit Gewinnmitnahmen erwartet

Der DAX zeigt sich im vorbörslichen Verlauf am Montag etwas schwächer. Experten sprechen von möglichen Gewinnmitnahmen nach einer doch recht starken Vorwoche.

2. Börsen in China schwächer

Zum Wochenstart geht es am Aktienmarkt in China abwärts. Der japanische Leitindex Nikkei steht unverändert bei 32.391,26 Punkten, nachdem er am Freitag mit einem Plus von 0,09 Prozent geschlossen hatte. Der Grund für die Schließung der Börse ist ein Feiertag. Abwärts geht es auf dem chinesischen Festland, wo der Shanghai Composite zwischenzeitlich 1,19 Prozent auf 3.199,17 Zähler einbüßt. In Hongkong findet am Montag kein Handel statt, der Hang Seng schloss am Freitag mit einem Plus von 0,33 Prozent bei 19.413,78 Zählern. Hier ist der nahende Tropensturms Talim Schuld am geschlossenen Aktienmarkt.

3. Entspanntere Lieferkettenproblematik sorgen für Umsatzsprung bei Drägerwerk

Der Medizin- und Sicherheitstechnikkonzern Drägerwerk hat dank einer besseren Lieferfähigkeit im zweiten Quartal einen Umsatzsprung hingelegt und wieder operativ Gewinne gemacht. Zur Nachricht

4. Russland übernimmt per Dekret Anteile von Danone- und Carlsberg-Filialen

Russland hat am Sonntag per Präsidentendekret die Kontrolle über die Anteile der dänischen Brauerei Carlsberg und des französischen Lebensmittelkonzerns Danone an ihren russischen Tochtergesellschaften übernommen. Zur Nachricht

5. Chinas Wirtschaftswachstum fällt schwächer als erwartet aus

Chinas Wirtschaft wächst langsamer als erwartet. Zur Nachricht

6. Microsofts Kaufpläne kommen voran: FTC verliert in Streit um Activision-Deal auch vor Berufungsgericht

Microsoft kommt dem Kauf des Videospiele-Riesen a href="/aktien/activision_blizzard-aktie" target="_blank" rel="noopener">Activision Blizzard immer näher. Zur Nachricht

7. Tesla baut ersten 'Cybertruck'-Pickup in Texas

Tesla hat nahezu vier Jahre nach der Präsentation die Produktion seines Elektro-Pickups "Cybertruck" gestartet. Zur Nachricht

8. Presse: UBS plant Abbau in zwei Schritten

Bei der vom heimischen Konkurrenten UBS übernommenen schweizerischen Bank Credit Suisse (CS) soll es einem Pressebericht zufolge im September zu einer großen Kündigungswelle komme. Zur Nachricht

9. Ölpreise geben nach

Am Montagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit schwächeren Notierungen. Bis gegen 7.35 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,70 auf 74,72 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,71 auf 79,16 Dollar zurückfiel.

10. Euro hält sich bei Höchststand seit Februar 2022

Der Euro hat sich zu Wochenbeginn in der Nähe seines am Freitag markierten Höchststands seit Februar 2022 gehalten. Am Montagmorgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1230 Dollar und damit etwas weniger als vor dem Wochenende.