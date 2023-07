DAX schwächer erwartet -- Börse in China rot - Taifun verhindert Handel in Hongkong -- Umsatzplus bei Drägerwerk -- Microsoft kommt Activision-Übernahme näher -- Tesla baut ersten 'Cybertruck'-Pickup

Die Geldpolitik der Notenbanken ist als Thema am Markt aktuell weniger präsent, dürfte aber Ende des Monats wieder verstärkt in den Anlegerfokus rücken, dann stehen Leitzinsentscheidungen an. Die Berichtssaison rollt unterdessen langsam an - diese dürfte für Impulse am Markt sorgen.

Dem DAX drohen zum Auftakt am Montag weiter Gewinnmitnahmen, nachdem er bereits am Freitag 0,22 Prozent schwächer bei 16.105,07 Punkten geschlossen hatte. Dagegen war der TecDAX 0,3 Prozent höher bei 3.218,14 Zählern ins Wochenende gegangen.

Anleger in Deutschland dürften sich auch zum Wochenstart in Zurückhaltung üben.

An der Wall Street gab es am Freitag keine sonderlich starken Kursbewegungen zu beobachten.

Zum Wochenstart geht es am Aktienmarkt in China abwärts.

Der japanische Leitindex Nikkei steht unverändert bei 32.391,26 Punkten, nachdem er am Freitag mit einem Plus von 0,09 Prozent geschlossen hatte. Der Grund für die Schließung der Börse ist ein Feiertag.

Abwärts geht es auf dem chinesischen Festland, wo der Shanghai Composite zwischenzeitlich 1,27 Prozent auf 3.196,57 Zähler einbüßt. In Hongkong findet am Montag kein Handel statt, der Hang Seng schloss am Freitag mit einem Plus von 0,33 Prozent bei 19.413,78 Zählern. Hier ist der nahende Tropensturms Talim Schuld am geschlossenen Aktienmarkt.

In China belasteten schwache Wirtschaftsdaten: Chinas Wirtschaft wächst langsamer als erwartet. Das chinesische Bruttoinlandsprodukt stieg im zweiten Jahresquartal im Vergleich zum Vorjahr um 6,3 Prozent, wie das Statistikamt in Peking am Montag berichtete. Damit fiel das Wachstum etwas stärker aus als zum Jahresauftakt.

Die chinesische Zentralbank hat derweil über ihre geldpolitischen Instrumente Liquidität zu unveränderten Zinssätzen in das Finanzsystem des Landes gepumpt und damit signalisiert, dass sie die Leitzinsen in diesem Monat nach den Zinssenkungen vom Juni beibehalten wird.

