MorphoSys-Aktie rückt in Jahreshoch-Nähe vor: Deutsche Bank Research hebt MorphoSys auf 'Hold' und hebt Kursziel deutlich an

Kurszielanpassung

Deutsche Bank Research hat MorphoSys von "Sell" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 13 auf 25 Euro angehoben.

Das Thema Myelofibrose werde für die europäische Pharmabranche immer spannender, schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Experte verweist auf Deals von GSK und Swedish Orphan Biovitrum (SOBI), die auf diese bösartige Knochenmarkserkrankung abzielen, für die er ein Marktvolumen von mehr als 2,5 Milliarden US-Dollar sieht. Bei MorphoSys würden im vierten Quartal Studiendaten entscheidend für Pelabresib. Papadakis hob im Vorfeld seine Schätzungen und erinnerte an seine Empfehlung für SOBI.

MorphoSys-Aktie nahe Jahreshoch

Nach einer optimistischeren Studie der Deutschen Bank legen die Aktien von MorphoSys am Montag zeitweise 4,742 Prozent auf 28,62 Euro hoch, zwischenzeitlich war sogar das Jahreshoch von 30 Euro wieder im Blick.

In seiner Studie betonte Analyst Emmanuel Papadakis die Bedeutung des Themenfelds Myelofibrose für die europäische Pharmabranche und die Chancen für das Morphosys-Mittel Pelabresib, das sich gerade in einer entscheidenden Testphase gegen die bösartige Knochenmarkerkrankung befindet. Die Daten hierzu werden im vierten Quartal erwartet.

Papadakis hob vorab seine Schätzungen und strich für die Aktien seine Verkaufsempfehlung. Er votiert beim Kursziel 25 Euro nun mit "Hold". Papadakis betonte, dass die Pelabresib-Daten auch für Swedish Orphan Biovitrum relevant werden. Die Schweden hatte er jüngst auf die "Best Ideas"-Liste im Nebenwertebereich gesetzt.

Pelabresib steht auch bei anderen Experten hoch im Kurs. Die UBS-Analystin Xian Deng und James Gordon von JPMorgan hatten in ihren Empfehlungen Ende Mai und Mitte Juni ebenfalls das Potenzial des Testkandidaten hervorgehoben. "Es ist wahrscheinlicher, dass die Studie ein Erfolg wird, als dass das Mittel scheitert", hatte Gordon geschrieben.

FRANKFURT (dpa-AFX Broker)