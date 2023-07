NASDAQ-Wert Tesla-Aktie: Tesla-Neuzulassungen in Deutschland im 2. Quartal rückläufig

Markt gesättigt?

Zwar konnte Tesla im zweiten Quartal einen neuen Auslieferungsrekord aufstellen, in Deutschland gingen die Zulassungen von Fahrzeugen des E-Autobauers im Vergleich zum ersten Jahresviertel jedoch zurück.

• Tesla mit neuem Auslieferungsrekord

• Kein neuer Zulassungsrekord in Deutschland

• Besserung auf Jahressicht

Tesla steigert Auslieferungen erneut

Im zweiten Quartal 2023 hat der US-amerikanische Elektroautobauer Tesla nicht weniger als 466.140 Fahrzeuge ausgeliefert. Damit erzielte der von Elon Musk geführte Konzern einen neuen Auslieferungsrekord. Produziert wurden im vergangenen Jahresviertel 479.700 Stück, wie Tesla Anfang Juli bekanntgab. Analysten hatten in beiden Bereichen niedrigere Zahlen erwartet. Im gesamten ersten Halbjahr 2023 brachte man damit 889.015 E-Fahrzeuge an seine Kunden.

In China lieferte Tesla im zweiten Quartal 2023 ungefähr 155.000 Fahrzeuge aus, wie aus Daten der China Passenger Car Association (CPCA) hervorgeht. Dies entspricht etwa 8 Prozent mehr als noch im Vorquartal, trotzdem musste der US-Konzern die Poleposition mittlerweile an den chinesischen Konkurrenten BYD abgeben, der sich im Heimatmarkt durchsetzen konnte.

Zulassungen in Deutschland im Jahresvergleich gestiegen - Rückgang seit 1. Quartal

Auch wenn Tesla einen neuen Quartalsrekord aufgestellt hat, reicht es auf dem deutschen Markt nicht für einen neuen Höchststand. Im Juni 2023 wurden in der Bundesrepublik 8.044 Tesla-Fahrzeuge zugelassen, wie das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) erklärte. Dies entsprach im Vergleich zum Juni 2022 zwar einem Plus von 176,7 Prozent, im zweiten Quartal 2023 wurden in Deutschland aber nur 15.729 Autos des Musk-Konzern zugelassen. Ein neuer Rekord bleibt damit aus. Und mehr noch: Im Vergleich zum ersten Quartal des Jahres gingen die Zulassungszahlungen von 20.655 Stück zurück. Seit Jahresbeginn erfolgten insgesamt 36.384 Tesla-Neuzulassungen.

Schwaches Vorjahresquartal für Tesla

Im Vorjahresvergleich konnte Tesla die Zulassungen damit aber von nur 3.851 Stück im zweiten Quartal 2022 um 11.878 Fahrzeuge steigern. Wie "Teslamag" berichtet, seien die niedrigen Vorjahreszahlen aber damit zu erklären, dass die Berliner Gigafactory zu diese Zeitpunkt nur wenig zur Gesamtproduktion beigetragen habe. Darüber hinaus konnten aufgrund von Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus in der Shanghaier Fabrik im April und Mai 2022 weniger Fahrzeuge als geplant hergestellt werden.

Anpassungen bei Umweltbonus: Rekordhoch im 4. Quartal 2022

Den bisherigen Höchststand vom vierten Quartal 2022 konnte Tesla jüngst also nicht brechen. So wurden zum letzten Schlussquartal in Deutschland 31.505 Tesla-Autos zugelassen. Hier dürfte die Tatsache, dass der Umweltbonus für E-Autos zum Jahreswechsel niedriger ausfiel, geholfen haben. Für E-Autos mit einem Nettolistenpreis von bis zu 40.000 Euro erhalten Käufer nun eine Prämie in Höhe von 4.500 Euro statt wie zuvor 6.000 Euro. Liegt der Nettolistenpreis zwischen 40.000 Euro und 65.000 Euro, sind es nun noch 3.000 Euro statt vormals 5.000 Euro.

