Krypto-Marktbericht

So bewegen sich Bitcoin & Co. heute

14.07.23 17:23 Uhr

Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Freitagnachmittag

Der Bitcoin-Kurs zeigt sich gegenüber dem Vortag um 17:10 mit roten Vorzeichen. Zuletzt verlor Bitcoin -0,55 Prozent auf 31.281,18 US-Dollar, nachdem am Vortag noch 31.454,39 US-Dollar an der Tafel gestanden hatten. In der Zwischenzeit muss Bitcoin Cash Verluste verbuchen. Um 17:10 fällt der Bitcoin Cash-Kurs um -0,40 Prozent auf 272,98 US-Dollar. Am Vortag standen noch 274,09 US-Dollar an der Tafel. Cardano und andere Kryptos via CFD handeln (auch mit Hebel) Währenddessen wird Ethereum bei 1.997,89 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von -0,31 Prozent im Vergleich zum Vortag (2.004,08 US-Dollar). Indessen verringert sich der Litecoin-Kurs um -0,89 Prozent auf 100,92 US-Dollar. Am Vortag notierte Litecoin bei 101,83 US-Dollar. Währenddessen zeigt sich Ripple im Minus. Im Vergleich zum Vortag (0,8131 US-Dollar) geht es um -4,13 Prozent auf 0,7795 US-Dollar nach unten. Zeitgleich verringert sich der Cardano-Kurs um -2,91 Prozent auf 0,3477 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 0,3581 US-Dollar. Währenddessen zeigt sich Monero im Plus. Im Vergleich zum Vortag (164,98 US-Dollar) geht es um 0,01 Prozent auf 165,00 US-Dollar nach oben. In der Zwischenzeit bewegt sich IOTA kaum. Am Freitagnachmittag lag der IOTA-Kurs bei 0,1925 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1940 US-Dollar. In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Verge kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0058 US-Dollar lag, wird der Verge-Kurs um 17:10 auf 0,0063 US-Dollar beziffert. Daneben fällt Stellar um -7,10 Prozent auf 0,1431 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 0,1540 US-Dollar. Währenddessen kommt der NEM-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:10 werden 0,0308 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht. Zudem gibt Dash am Freitagnachmittag nach. Um -0,12 Prozent auf 35,89 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Dash-Kurs bei 35,93 US-Dollar. Zudem zeigt sich der NEO-Kurs im Sinkflug. Um 17:10 gibt NEO um -0,11 Prozent auf 9,613 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 9,624 US-Dollar gemeldet wurde.

