10 wichtige Fakten: Das sollten Sie am Donnerstag an der Börse wissen

Der DAX notiert rund eine stunde vor Handelsbeginn 2,27 Prozent fester bei 14.288,50 Punkten.

2. Börsen in Fernost im Plus

In Tokio wird auch am Donnerstag nicht gehandelt, dort bleibt der Markt in der Feiertagspause. Der japanische Leitindex Nikkei verlor bis zum Handelsschluss am Montag 0,11 Prozent auf 26.818,53 Punkte.

Der Shanghai Composite kann dagegen zeitweise 1,11 Prozent auf 3.080,77 Punkte zulegen. Der Hang Seng in Hongkong steigt derweil 0,66 Prozent auf 21.006,67 Stellen.

3. BMW steigert Umsatz und Gewinn

BMW hat im ersten Quartal trotz deutlich geringerer Autoverkäufe sowohl den Umsatz als auch den Gewinn gesteigert und den Ausblick trotz höherer Risiken bestätigt. Zur Nachricht

4. Henkel kündigt Sparkurs und Stellenabbau an

Henkel will mit dem Zusammenlegen der Consumer-Bereiche mittelfristig 500 Millionen Euro einsparen. Zur Nachricht

5. Vonovia legt dank Deutsche Wohnen operativ deutlich zu

Vonovia hat im ersten Quartal operativ mehr verdient und den Umsatz gesteigert. Zur Nachricht

6. Zalando macht Verluste

Zalando hat im ersten Quartal weniger umgesetzt und ist operativ und unter dem Strich in die roten Zahlen gerutscht. Zur Nachricht

7. Lufthansa kann sich deutlich erholen

Die Lufthansa ist dank einer deutlichen Erholung der Ticketnachfrage im ersten Quartal ein gutes Stück aus dem Corona-Tief herausgekommen. Zur Nachricht

8. US-Notenbank hebt Leitzins erneut an - Fed will aufgeblähte Bilanz abschmelzen

Die US-Notenbank Federal Reserve setzt ihre Zinswende fort und hebt ihren Leitzins wie erwartet deutlich an. Zur Nachricht

9. Ölpreise steigen

Die Ölpreise haben vor der Sitzung des Ölverbunds OPEC+ ihre deutlichen Aufschläge vom Vortag leicht ausgeweitet. Am Donnerstagmorgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 110,69 US-Dollar. Das waren 55 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 35 Cent auf 108,16 Dollar.

10. Euro stabil

Der Euro at sich am Donnerstag im frühen Handel über der Marke von 1,06 US-Dollar gehalten.

Bildquellen: laviana / Shutterstock.com