10 wichtige Fakten: Das sollten Sie am Donnerstag an der Börse wissen

10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX schwächer erwartet

Der DAX bewegt sich rund eine Stunde vor Handelsstart in der Verlustzone.

2. Börsen in Fernost in Rot

Der japanische Leitindex Nikkei notiert gegen 07:00 MESZ 1,73 Prozent tiefer bei 32.761,95 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland zeigt sich der Shanghai Composite 0,53 Prozent schwächer bei 3.205,98 Einheiten. In Hongkong fällt der Hang Seng um 3,08 Prozent auf 18:522,43 Zähler.

3. VW-Aktie: US-Automarkt hat im ersten Halbjahr kräftig zugelegt - Volkswagen schwach

US-Autokäufer lassen sich von steigenden Zinsen und der hohen Inflation kaum beeindrucken. Zur Nachricht

4. BMW-Aktie nachbörslich in Grün: BMW hat Absatz in den USA erneut deutlich gesteigert

Der Autobauer BMW hat seinen Absatz in den USA auch im zweiten Quartal kräftig gesteigert. Zur Nachricht

5. thyssenkrupp-Aktie nachbörslich im Minus: Angebotspreis für thyssenkrupp nucera-Aktien auf 20,00 Euro festgelegt

Der Angebotspreis für die Aktien der Wasserstoff-Tochter von thyssenkrupp ist auf 20,00 Euro je Aktie festgelegt worden. Zur Nachricht

6. Gerresheimer-Aktie: Gerresheimer hat Umsatz in Q2 gesteigert

Der Verpackungshersteller Gerresheimer ist im zweiten Geschäftsquartal weiter gewachsen, wenn auch etwas langsamer als zum Jahresauftakt. Zur Nachricht

7. Redcare Pharmacy-Aktie: Redcare Pharmacy hat in Q2 Wachstum deutlich beschleunigt

Die Online-Apotheke Redcare Pharmacy (früher Shop Apotheke) hat im zweiten Quartal das Wachstum deutlich beschleunigt und dabei auch von einer Übernahme profitiert. Zur Nachricht

8. Fed-Protokoll: US-Notenbank signalisiert erneute Leitzinserhöhungen

Die US-Notenbank hat nach der Zinspause Mitte Juni erneute Leitzinserhöhungen signalisiert. Zur Nachricht

9. Ölpreise geben leicht nach

Die Ölpreise haben am Donnerstag im frühen Handel leicht nachgegeben. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im September 76,45 US-Dollar. Das waren 20 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate zur August-Lieferung (WTI) sank geringfügig auf 71,75 Dollar.

10. Euro gibt etwas nach

Der Euro hat am Donnerstag im frühen Handel leicht nachgegeben. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0845 US-Dollar und damit etwas weniger als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag noch etwas höher auf 1,0879 Dollar festgesetzt.