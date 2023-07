Fed-Protokoll signalisiert weitere Zinserhöhungen: DAX vorbörslich im Minus -- Asiens Börsen in Rot -- US-Automarkt hat im ersten Halbjahr kräftig zugelegt - Volkswagen schwach -- BMW, Meta im Fokus

Der deutsche Aktienmarkt wird am Donnerstag schwächer erwartet. Der DAX bewegt sich rund eine Stunde vor Handelsstart in der Verlustzone. Der TecDAX dürfte ebenfalls nachgeben. In ihrem Fed-Protokoll signalisiert die US-Notenbank nach der Zinspause Mitte Juni erneute Leitzinserhöhungen. Wie es in dem am Mittwoch veröffentlichten Protokoll zur jüngsten Entscheidung vom 14. Juni heißt würden "fast alle" Mitglieder im geldpolitischen Ausschuss weitere Anhebungen in diesem Jahr erwarten. Die Mehrheit sei sogar für mindestens zwei weitere Erhöhungen in diesem Jahr. Nun muss sich der Markt auf für längere Zeit steigende Zinsen einstellen. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die europäischen Börsen dürften sich am Donnerstag schwächer präsentieren. Der EURO STOXX 50 bewegt sich vorbörslich auf rotem Terrain. Anleger an den Märkten müssen sich auf für längere Zeit steigende Zinsen einstellen. Die US-Notenbank signalisierte nach der Zinspause Mitte Juni erneute Leitzinserhöhungen. Wie es in dem am Mittwoch veröffentlichten Fed-Protokoll zur jüngsten Entscheidung vom 14. Juni heißt würden "fast alle" Mitglieder im geldpolitischen Ausschuss weitere Anhebungen in diesem Jahr erwarten.





Zur Wochenmitte ging es an der Wall Street abwärts. Der Dow Jones Index notierte zum Handelsstart etwas tiefer und verharrte anschließend in der Verlustzone. Er beendete die Sitzung 0,37 Prozent im Minus bei 34.289,43 Punkten. Der technologielastige NASDAQ Composite startete ebenfalls schwächer und behielt seine negative Tendenz im Verlauf bei. Letztlicht notierte er 0,18 Prozent leichter bei 13.791,65 Zählern. Nach der Feiertagspause drückten Konjunktursorgen sowie Spannungen mit China die Stimmung der US-Anleger. Der schwächer als erwartet ausgefallene Caixin-Einkaufsmanagerindex nimmt jegliche Hoffnung auf die wirtschaftliche Erholung Chinas. Darüber hinaus zeichnen sich für die geplante China-Reise der US-Finanzministerin Janet Yellen Herausforderungen ab, nachdem die Volksrepublik den Export zweier für die Halbleiterindustrie bedeutenden Rohstoffe eingeschränkt hat. "Die Daten aus dem chinesischen Dienstleistungssektor zeigen, wie lau die Erholung nach der Pandemie ist, während die Handelsspannungen zwischen Peking und Washington zunehmen", kommentierte Chefmarktstrategin Susannah Streeter von Hargreaves Lansdown die derzeitige Lage gegenüber Dow Jones Newswires. Dass Yellen die angespannte Situationen auflösen könne, sei nicht zu erwarten. Derweil hat die US-Notenbank nach der Zinspause Mitte Juni erneute Leitzinserhöhungen signalisiert. Wie es in dem am Mittwoch veröffentlichten Protokoll zur jüngsten Entscheidung vom 14. Juni heißt würden "fast alle" Mitglieder im geldpolitischen Ausschuss weitere Anhebungen in diesem Jahr erwarten.