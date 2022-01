10 wichtige Fakten zum Börsenhandel am Donnerstag

Der DAX verliert rund eine Stunde vor Handelsstart 1,6 Prozent auf 16.011 Punkte.

2. Börsen in Fernost im Minus

In Japan verliert der Nikkei mit einem Abschlag von aktuell 2,88 Prozent auf 28.487,87 Einheiten am deutlichsten. (Stand: 7.57 Uhr MEZ)

Während der Shanghai Composite auf dem chinesischen Festland 0,29 Prozent auf 3.584,71 Punkte abgibt, büßt der Hang Seng in Hongkong 0,46 Prozent auf 22.802,94 Zähler ein.

3. US-Notenbank: Hohe Inflation macht raschere Zinserhöhungen notwendig

Die Wirtschafts- und Inflationsentwicklung spricht nach Einschätzung der US-Notenbank Fed für einen rascheren Ausstieg aus der lockeren Geldpolitik. Zur Nachricht

4. Inflation gestiegen - Höchster Stand seit 1993 möglich

Rasant gestiegene Energiepreise, Lieferengpässe und die Rücknahme der vorübergehenden Mehrwertsteuersenkung haben die Inflation in Deutschland im vergangenen Jahr angeheizt. Zur Nachricht

5. Lieferkettenprobleme belasten US-Absatz von VW-Tochter AUDI stark

Die VW-Tochter AUDI hat in den USA im vergangenen Quartal nur noch gut die Hälfte des Vorjahresabsatzes erreicht. Zur Nachricht

6. ExxonMobil entdeckt neue Erdölquellen vor Südamerika

Vor der Küste des südamerikanischen Staates Guyana ist weiteres Erdöl gefunden worden. Dies gab der US-Energiekonzern ExxonMobil in einer Mitteilung am Mittwoch (Ortszeit) bekannt. Zur Nachricht

7. Société Générale baut Autoleasing-Geschäft mit Milliardenübernahme aus

Die französische Bank Société Générale stellt ihr Geschäft rund um Fahrzeugleasing und Flottenmanagement mit einer Milliardenübernahme neu auf. Zur Nachricht

8. Prozess um Betrugsverdacht beim Goldhändler PIM geht in Verlängerung

Der seit mehr als einem Jahr laufende Betrugsprozess um den insolventen Goldhändler PIM geht in die Verlängerung. Zur Nachricht

9. Ölpreise geben ab

Die Ölpreise sind am Donnerstag gesunken. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 80,13 US-Dollar. Das waren 67 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 63 Cent auf 77,22 Dollar.

10. Euro stabil

Der Euro hat sich am Donnerstag wenig bewegt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1304 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend.

Bildquellen: clearlens / Shutterstock.com