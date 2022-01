Asiens Börsen geben ab -- Lieferkettenprobleme belasten US-Absatz von VW-Tochter AUDI stark

Die Rally am deutschen Aktienmarkt setzte sich am Mittwoch in gemäßigtem Tempo fort.

Der DAX eröffnete die Sitzung bereits etwas fester und konnte im Verlauf weiter zulegen. Damit hielt sich das Börsenbarometer klar über der 16.000er Marke und näherte sich seinem Rekordhoch vom November bei 16.290 Punkten. Letztlich notierte er 0,74 Prozent höher bei 16.271,75 Punkten. Der TecDAX ging schließlich 0,09 Prozent tiefer bei 3.828,40 Zählern in den Feierabend, nachdem er bereits etwas leichter gestartet war.

Seit dem jüngsten Tief des deutschen Leitindex am 20. Dezember bei 15.060 Zählern war der Index um gut 1.100 Punkte oder mehr als sieben Prozent gestiegen. Zur Wochenmitte ist er nur knapp an seinem Rekordhoch vorbeigeschrammt und zog zwischenzeitlich bis auf 16.285 Punkte an. "Der Jahresauftakt ist geglückt", stellte Börsenexperte Christoph Geyer fest. Der DAX habe nun die Chance, diese Marke in den kommenden Tagen zu erreichen und zu überwinden.

Die Blicke der Anleger richteten sich bereits auf die Geldpolitik der US-Notenbank Fed. Am Abend wird das Protokoll der Sitzung der Fed von Mitte Dezember veröffentlicht. Die Aussicht auf Zinserhöhungen in den USA hat die jüngste Kursrally an den Aktienmärkten nicht gebremst. "Die Anleger freunden sich mehr und mehr mit dem Szenario einer weniger starken geldpolitischen Unterstützung in diesem Jahr an", schrieb Analyst Jochen Stanzl vom Handelshaus CMC Markets.

