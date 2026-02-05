DAX24.856 -0,5%Est506.036 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5400 -0,1%Nas23.066 -0,2%Bitcoin56.563 +0,3%Euro1,1873 ±-0,0%Öl69,52 -0,2%Gold5.058 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens Energy ENER6Y Gerresheimer A0LD6E SAP 716460 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 NVIDIA 918422 BASF BASF11 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 Amazon 906866 Microsoft 870747 Allianz 840400 DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX im Plus erwartet -- Asiens Börsen uneins -- Mercedes-Benz mit Gewinneinbruch -- Siemens erhöht Ergebnisprognose -- Deutsche Börse, Novo Nordisk, Viking, Lufthansa, thyssenkrupp, Cisco im Fokus
Top News
Jahresausblick mit André Stagge: KI-Rallye oder platzt die Schuldenblase? Jahresausblick mit André Stagge: KI-Rallye oder platzt die Schuldenblase?
DAX am Donnerstag mit Startplus erwartet - 25.000-Punkte-Marke bleibt im Blickpunkt DAX am Donnerstag mit Startplus erwartet - 25.000-Punkte-Marke bleibt im Blickpunkt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Noch bis 14. April bei der Commerzbank gebührenfrei in Vanguard-ETFs investieren
10 vor 9

10 wichtige Fakten zum Börsenhandel am Donnerstag - Birkenstock, Rivian, Coinbase, Pinterest und Airbnb öffnen Bücher

12.02.26 08:00 Uhr
Was heute an der Börse wichtig ist - Zahlenflut an NASDAQ & NYSE: Aktien von Birkenstock, Rivian, Coinbase, Pinterest und Airbnb im Fokus | finanzen.net

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.856,2 PKT -131,7 PKT -0,53%
Charts|News|Analysen
Hang Seng
27.266,4 PKT 83,2 PKT 0,31%
Charts|News|Analysen
Nikkei 225
57.639,8 PKT -10,7 PKT -0,02%
Charts|News|Analysen
Shanghai Composite
4.132,0 PKT 3,6 PKT 0,09%
Charts|News|Analysen

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

Wer­bung

1. DAX fester erwartet

Der DAX legt rund eine Stunde vor Handelsstart 0,54 Prozent auf 24.990,50 Punkte zu.

2. Börsen in Fernost uneins

In Tokio notiert der Nikkei 225 nach der Feiertagspause am Vortag zeitweise 0,02 Prozent tiefer bei 57.639,84 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland geht es für den Shanghai Composite unterdessen 0,03 Prozent auf 4.133,15 Zähler nach oben.

Wer­bung

Der Hang Seng verliert derweil 0,98 Prozent auf 26.999,51 Stellen.

3. Mercedes-Benz-Aktie niedriger: Schwache Geschäfte und US-Zölle verursachen Gewinneinbruch - Weniger Dividende

Der Autobauer Mercedes-Benz hat im vergangenen Jahr vor allem wegen der US-Zölle und der schwachen Geschäfte im einstigen Wachstumsmarkt China spürbar weniger erwirtschaftet. Zur Nachricht

Wer­bung

4. Siemens-Aktie fester: Prognose nach unerwartet starkem Quartal angehoben

Siemens ist im abgelaufenen Quartal in allen drei Konzernbereichen deutlich profitabel gewachsen und hat auf dieser Basis seinen Ausblick für das neue Geschäftsjahr 2025/26 angehoben. Zur Nachricht

5. Deutsche Börse-Aktie stabil: Rekordzahlen für 2025 gemeldet - Milliardensumme für ISS Stoxx-Übernahme

Die Deutsche Börse hat 2025 dank Übernahmen und guter Geschäfte rund um Finanzmarkt-Produkte so viel umgesetzt und verdient wie noch nie. Zur Nachricht

6. US-Bilanzsaison geht weiter

Noch vor dem Handelsstart an der Wall Street wird der Sandalen-Konzern Birkenstock seine Zahlen veröffentlichen. Nachbörslich öffnen dann auch Rivian, Coinbase, Pinterest und Airbnb ihre Bücher. Was Analysten erwarten

7. thyssenkrupp-Aktie sackt ab: Hohe Kosten für Stahl-Sanierung lassen Verluste wachsen

Der Industriekonzern thyssenkrupp leidet weiter unter einem schwachen Marktumfeld. Zur Nachricht

8. Lufthansa-Aktie stabil: Streik und Warnstreik haben begonnen

Bei der Lufthansa haben die angekündigten Streiks der Piloten und Flugbegleiter begonnen. Zur Nachricht

9. Carl Zeiss Meditec-Aktie: Rote Zahlen zum Jahresstart

Der Medizintechnikkonzern Carl Zeiss Meditec ist im ersten Quartal unter anderem wegen Problemen in China in die roten Zahlen gerutscht. Zur Nachricht

10. KWS SAAT-Aktie tiefrot: Umsatzwarnung - Agrarmarkt bleibt gedämpft

Der Saatguthersteller KWS SAAT erwartet angesichts des gedämpften Agrarmarktumfelds in diesem Jahr weniger Wachstum als bisher in Aussicht gestellt. Zur Nachricht

Bildquellen: dominic8 / Shutterstock.com