10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX fester erwartet

Der DAX legt rund eine Stunde vor Handelsstart 0,54 Prozent auf 24.990,50 Punkte zu.

2. Börsen in Fernost uneins

In Tokio notiert der Nikkei 225 nach der Feiertagspause am Vortag zeitweise 0,02 Prozent tiefer bei 57.639,84 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland geht es für den Shanghai Composite unterdessen 0,03 Prozent auf 4.133,15 Zähler nach oben.

Der Hang Seng verliert derweil 0,98 Prozent auf 26.999,51 Stellen.

3. Mercedes-Benz-Aktie niedriger: Schwache Geschäfte und US-Zölle verursachen Gewinneinbruch - Weniger Dividende

Der Autobauer Mercedes-Benz hat im vergangenen Jahr vor allem wegen der US-Zölle und der schwachen Geschäfte im einstigen Wachstumsmarkt China spürbar weniger erwirtschaftet. Zur Nachricht

4. Siemens-Aktie fester: Prognose nach unerwartet starkem Quartal angehoben

Siemens ist im abgelaufenen Quartal in allen drei Konzernbereichen deutlich profitabel gewachsen und hat auf dieser Basis seinen Ausblick für das neue Geschäftsjahr 2025/26 angehoben. Zur Nachricht

5. Deutsche Börse-Aktie stabil: Rekordzahlen für 2025 gemeldet - Milliardensumme für ISS Stoxx-Übernahme

Die Deutsche Börse hat 2025 dank Übernahmen und guter Geschäfte rund um Finanzmarkt-Produkte so viel umgesetzt und verdient wie noch nie. Zur Nachricht

6. US-Bilanzsaison geht weiter

Noch vor dem Handelsstart an der Wall Street wird der Sandalen-Konzern Birkenstock seine Zahlen veröffentlichen. Nachbörslich öffnen dann auch Rivian, Coinbase, Pinterest und Airbnb ihre Bücher. Was Analysten erwarten

7. thyssenkrupp-Aktie sackt ab: Hohe Kosten für Stahl-Sanierung lassen Verluste wachsen

Der Industriekonzern thyssenkrupp leidet weiter unter einem schwachen Marktumfeld. Zur Nachricht

8. Lufthansa-Aktie stabil: Streik und Warnstreik haben begonnen

Bei der Lufthansa haben die angekündigten Streiks der Piloten und Flugbegleiter begonnen. Zur Nachricht

9. Carl Zeiss Meditec-Aktie: Rote Zahlen zum Jahresstart

Der Medizintechnikkonzern Carl Zeiss Meditec ist im ersten Quartal unter anderem wegen Problemen in China in die roten Zahlen gerutscht. Zur Nachricht

10. KWS SAAT-Aktie tiefrot: Umsatzwarnung - Agrarmarkt bleibt gedämpft

Der Saatguthersteller KWS SAAT erwartet angesichts des gedämpften Agrarmarktumfelds in diesem Jahr weniger Wachstum als bisher in Aussicht gestellt. Zur Nachricht