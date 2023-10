10 wichtige Fakten zum Börsenhandel am Donnerstag - EZB-Leitzinsentscheid im Fokus

10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

1. Der deutsche Aktienmarkt wird mit Verlusten erwartet

Der DAX sowie der TecDAX sollen leichter in die Sitzung starten.

2. Börsen in Fernost zeigen sich mehrheitlich schwächer

In Tokio verliert der japanische Leitindex Nikkei 225 zeitweise 2,15 Prozent auf 30.598,12 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland geht es derweil seitwärts. Der Shanghai Composite notiert 0,07 Prozent höher bei 2.976,22 Punkten. In Hongkong zeigt sich der Hang Seng mit Verlusten in Höhe von 0,22 Prozent bei 17.047.83 Einheiten aus dem Handel (MEZ 08:15).

3. EZB-Zinsentscheid voraus: Zinspause oder weitere Erhöhung?

Die Europäische Zentralbank (EZB) beschließt nach zehn Zinserhöhungen in Folge an diesem Donnerstag ihren weiteren Kurs. Zur Nachricht

4. Mercedes-Benz mit spürbaren Rückgängen - Ergebnis sinkt weniger als erwartet

Der Autobauer Mercedes-Benz hat die starken Vorjahreszahlen angesichts der Wirtschaftsflaute im dritten Quartal nicht halten können. Zur Nachricht

5. Facebook-Mutter Meta übertrifft alle Erwartungen - Sorge um Konjunktur

Mit Spannung hatten Anleger auf die Berichtsvorlage des Meta-Konzerns gewartet. Nach US-Börsenschluss am Mittwoch öffnete die Facebook-Mutter ihre Bücher. Zur Nachricht

6. Rheinmetall übertrifft Markterwartungen deutlich - Prognose bestätigt

Der Rüstungskonzern Rheinmetall hat im dritten Quartal seine Profitabilität kräftig gesteigert und deutlich mehr verdient und umgesetzt als am Markt erwartet. Zur Nachricht

7. Erfolg des 'Barbie'-Films treibt Mattel-Geschäft an - vorsichtig für Weihnachten

Der große Erfolg des "Barbie"-Films hat das Geschäft von Mattel im vergangenen Quartal kräftig angeschoben. Zur Nachricht

8. Chipausrüster SÜSS MicroTec korrigiert Jahresziele erneut nach unten

Erneut haben schwache Geschäfte die Jahrespläne des Chipausrüsters SÜSS MicroTec durchkreuzt. Zur Nachricht

9. Die Ölpreise sind am Donnerstag etwas gefallen

Die Ölpreise sind am Donnerstag gesunken. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Dezember kostete am Morgen 89,91 US-Dollar. Das waren 22 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 17 Cent auf 85,22 Dollar.

10. Der Kurs des Euro ist am Donnerstag vor der Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) gesunken

Der Euro hat damit im Handel mit dem US-Dollar an die Verluste der vergangenen Handelstage angeknüpft. Am Morgen wurde der Euro bei 1,0546 Dollar gehandelt und damit etwas tiefer als am Vorabend.