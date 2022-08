10 wichtige Fakten zum Börsenhandel am Mittwoch

Der DAX dürfte den Mittwochshandel mit Abschlägen beginnen.

2. Börsen in Fernost in Rot

In Tokio verliert der Nikkei 0,49 Prozent auf 28.318,00 Zähler. Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite um 1,38 Prozent schwächer bei 3.231,11 Punkten. Der Hang Seng in Hongkong verbucht Verluste in Höhe von 1,33 Prozent bei 19.243,02 Indexpunkten (7:12 Uhr MESZ).

3. VW-Aktie, Mercedes-Aktie & Co.: Deutlich mehr Produktfälschungen in der Autobranche

Gefälschte Autoteile werden nach Angaben von Autobauern immer häufiger aus dem Verkehr gezogen. Zur Nachricht

4. Covestro hält Gasumlage für "hochgradig unausgegoren und völlig unfair"

Der Technologievorstand des Kunststoffkonzerns Covestro, Klaus Schäfer, hat die von der Bundesregierung beschlossene Umlage zur Stützung von Gasimporteuren scharf kritisiert. Zur Nachricht

5. Deutschland soll Wasserstoff aus Kanada ab 2025 erhalten

Deutschland und Kanada haben eine langfristige Zusammenarbeit für die Erzeugung und den Transport von Wasserstoff vereinbart. Zur Nachricht

6. Moody's erhöht Ausblick für Continental von negativ auf stabil

Moody's wird zuversichtlicher für die Bonitätseinstufung des Autozulieferers Continental. Zur Nachricht

7. Richemont will sich von Mehrheitsbeteiligung an YNAP trennen

Der Luxusgüterkonzern Richemont ist auf der Suche für Partner zum Aufbau einer Luxusgüterplattform vorerst fündig geworden. Zur Nachricht

8. CTS Eventim-Aktie: CTS Eventim legt beim Umsatz deutlich zu - weiterhin keine konkrete Jahresprognose

Der Veranstalter und Ticketverkäufer CTS Eventim zeigt sich nach einem deutlichen Gewinnschub im ersten Halbjahr optimistisch für eine deutliche Erholung von der Corona-Pandemie. Zur Nachricht

9. Ölpreise leicht gesunken

Die Ölpreise sind am Mittwoch etwas gesunken. Marktbeobachter sprachen von einer leichten Gegenbewegung nach starken Kursgewinnen im Verlauf der beiden vergangenen Handelstage. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 99,80 US-Dollar. Das waren 42 Cent weniger als am Vortag.

10. Euro gibt etwas nach

Der Euro ist am Mittwoch nach deutlichen Kursgewinnen vom Vortag wieder leicht gesunken. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 0,9961 US-Dollar gehandelt und damit etwas tiefer als am Vorabend.

Bildquellen: Peter Bischoff/Getty Images, bluecrayola / Shutterstock.com