Asiens Börsen in Rot -- VW und Mercedes klagen über gefälschte Autoteile -- Covestro hält Gasumlage für "hochgradig unausgegoren und völlig unfair"

Experten der Credit Suisse machten weiterhin Belastungsfaktoren aus, darunter Befürchtungen bei den Anlegern, dass die US-Notenbank Fed beim dieswöchigen Symposium in Jackson Hole angesichts der hohen Inflation einen aggressiven Ton anschlagen könnte, was weitere geldpolitische Straffungen betrifft.

Der DAX eröffnete die Sitzung mit einem moderaten Verlust. Am Vormittag konnte er ins Plus drehen und sich im Tageshoch der runden 13.300-Punkte-Marke nähern. Im Verlauf gab er seine Gewinne jedoch wieder ab und beendete den Handelstag 0,27 Prozent tiefer bei 13.194,23 Punkten. Der TecDAX zeigte sich zum Start ebenfalls schwächer und weitete seine Verluste im Laufe des Tages noch aus. Letztlich verlor er 1,37 Prozent auf 2.999,72 Zähler.

Die Furcht vor weiter steigenden Zinsen und einer Energiekrise lasteten weiter auf dem Markt. Daneben rückte auch der Einkaufsmanagerindex (PMI) des Finanzdienstleisters S&P Global für das Verarbeitende Gewerbe in der Eurozone für August in den Blick. Dieser ist um 49,7 Punkten besser ausgefallen als erwartet.

An den europäischen Aktienmärkten ging es am Dienstag nicht voran.

Derweil ist die Aktivität in der US-Wirtschaft laut einer Umfrage von S&P Global im August schwächer als erwartet ausgefallen. Der Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft fiel von 47,7 Punkten im Vormonat auf 45,0. Daneben fielen die Neubauverkäufe im Juli deutlich stärker als erwartet.

Die Marktteilnehmer warteten bereits gespannt auf das am Donnerstag beginnende Notenbanker-Treffen in Jackson Hole. Allgemein wird erwartet, dass die US-Notenbanker ihren strikten Straffungskurs weiter verfolgen werden, um die Inflation in den Griff zu bekommen.

Die US-Börsen tendierten am Dienstag in verschiedene Richtungen.

An den asiatischen Börsen geht es zur Wochenmitte nach unten.

In Tokio verliert der Nikkei 0,49 Prozent auf 28.318,00 Zähler.

Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite um 1,38 Prozent schwächer bei 3.231,11 Punkten. Der Hang Seng in Hongkong verbucht Verluste in Höhe von 1,33 Prozent bei 19.243,02 Indexpunkten (7:12 Uhr MESZ).

An den Belastungsfaktoren hat sich nicht viel getan: Inflations- und Zinsängste belasten den Markt, aber auch die Furcht vor einem wirtschaftlichen Rückgang - vor allem in China - belasten die Anleger an den asiatischen Märkten. Ein Händler kritisierte laut Dow Jones Newswires, dass das inflationäre Umfeld, besonders in den USA, nicht zu den Rezessionssorgen passe. Fed-Chef Jerome Powell könnte sich auf der Sitzung der US-Notenbanker morgen daher falkenhaft äußern.