10 wichtige Fakten zum Freitagshandel an der Börse

Der DAX dürfte am Freitag von guten US-Vorgaben präsentieren. Im vorbörslichen Handel zeigt sich der Deutsche Leitindex zeitweise um 0,52 Prozent höher bei 15.882,82 Punkten.

2. Börsen in Fernost mit Gewinnen

An den wichtigsten Handelsplätzen in Asien sind die Anleger am Freitag in Kauflaune. Der japanische Leitindex Nikkei steigt gegen 7:50 Uhr unserer Zeit um 1,14 Prozent auf 28.783 Punkte. Auf dem chinesischen Festland weist der Shanghai Composite zur gleichen Zeit bei 3.311 Zählern ein Plus von 0,78 Prozent aus. In Hongkong legt der Hang Seng gleichzeitig um 0,75 Prozent auf 19.989 Einheiten zu.

3. Mercedes-Benz hebt Ausblick an

Der Autobauer Mercedes-Benz wird nach dem guten ersten Quartal in seinen Hauptsparten für das Gesamtjahr etwas optimistischer. Im Kerngeschäft mit Autos erwartet der Konzern nun die um Sondereffekte bereinigte Umsatzrendite vor Zinsen und Steuern am oberen Ende der Prognosespanne von 12 bis 14 Prozent, wie er am Freitag in Stuttgart mitteilte. Zur Nachricht

4. Covestro passt nach Gewinneinbruch Prognose an

Nach einem Gewinneinbruch um fast zwei Drittel zu Jahresbeginn rechnet Covestro für 2023 insgesamt mit einem erheblich geringeren Rückgang. Das EBITDA werde zwischen 1,1 und 1,6 Milliarden Euro liegen, teilte der Kunststoffkonzern in Leverkusen bei Vorlage der Zwischenbilanz zum ersten Quartal mit. Zur Nachricht

5. Snap schafft Umsatzmilliarde nicht und enttäuscht beim Gewinn

Die Börse hat die Macher der Foto-App Snapchat hart für den ersten Umsatzrückgang abgestraft. Die Aktie verlor auf einen Schlag nahezu ein Fünftel ihres Werts. Der Umsatz der Betreiberfirma Snap fiel im vergangenen Quartal um sieben Prozent auf 988,6 Millionen Dollar (896,3 Mio Euro). Zur Nachricht

6. Amazon überzeugt auf ganzer Linie

Der weltgrösste Online-Versandhändler Amazon ist trotz hoher Inflation und Konjunktursorgen mit einem überraschend deutlichen Umsatzplus ins neue Geschäftsjahr gestartet. Im ersten Quartal wuchsen die Erlöse im Jahresvergleich um neun Prozent auf 127,4 Milliarden Dollar, wie Amazon am Donnerstag nach US-Börsenschluss mitteilte. Zur Nachricht

7. ProSiebenSat.1 streicht nach Gewinneinbruch Dividende drastisch zusammen

Der Medienkonzern ProSiebenSat.1 streicht die Dividende für das abgelaufene Geschäftsjahr drastisch zusammen. Statt der für 2021 ausgeschütteten 80 Cent soll es für 2022 nur noch fünf Cent geben, teilte das Unternehmen am Donnerstagabend in Unterföhring mit. Experten hatten hingegen mit 66 Cent gerechnet. Zur Nachricht

8. Intel erleidet Milliardenverlust

Beim Chipriesen Intel ist vorerst kein Ende der Durststrecke in Sicht. Der Halbleiter-Pionier schloss das vergangene Quartal mit einem erneuten Umsatzeinbruch und einem Milliardenverlust ab. Das Management hofft auf ein besseres Geschäft im zweiten Halbjahr, während es im laufenden Quartal noch einmal rote Zahlen geben dürfte. Zur Nachricht

9. Ölpreise etwas höher

Die Ölpreise präsentieren sich am Freitagmorgen mit höheren Notierungen. Bis gegen 7.00 Uhr (MESZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,50 auf 75,26 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,59 auf 78,81 Dollar anzog.

10. Euro hält sich über 1,10 US-Dollar

Der Euro hat sich am Freitagmorgen über der Marke von 1,10 US-Dollar gehalten. Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung Euro 1,1015 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag noch etwas höher auf 1,1042 Dollar festgesetzt.

